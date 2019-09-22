BİZE ULAŞIN
22.09.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü! Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Haberin ayrıntılarını ve Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temaslarını A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.