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08.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...

Son dakika haberi... İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısında yaptığı çağrıyı yineledi.

Son dakika haberi... İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısında yaptığı çağrıyı yineledi.

"KARDEŞLERİNİN SIKINTILARINA DUYARSIZ KALMAK BİR MÜSLÜMANA YAKIŞMAZ"

Erdoğan, "Resûl-i Kibriya Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) çok açık şu ifadeyi kullanıyor. Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Nasıl vucudumuzun bir organı acı çektiğinde diğerleri de o acıyı hissediyorsa dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir. Kardeşlerinin sıkıntılarına duyarsız kalmak bir Müslümana yakışmaz!" ifadelerin kullandı.

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