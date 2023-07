Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşü, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini değerlendiren Başkan Erdoğan, "F-16’ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı ‘biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Afet Bakanlığı kurulacak mı?" sorusuna ise, "Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD’ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bizim AFAD’la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz." dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni bir sürece girmesiyle ilgili Başkan Erdoğan, "Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

