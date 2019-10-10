Son dakika: Başkan Erdoğan NATO üyesi ülkelere seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG unsurlarını temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası ilgili ilk kez konuştu. 21 saatte 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, operasyona karşı açıklamalar yapan ülkelere de sert çıktı.

"Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Sorunu çözme kararlılığımızı en başından beri anlatıyoruz. Bu mücadelenin altında güneyimizde bir terör örgütünün kurulmasını engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen uzunca bir zaman boyunca maalesef beklediğimiz adımlar atılmamış sadece ülkemizi oyalama taktiklerine başvurulmuştur. Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika... Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren ülke Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi bir kaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz."