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Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi A Haber canlı yayınında açıkladı! İşte tarihi sözler

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Giriş: 21.08.2020 15:24
Güncelleme:21.08.2020 15:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi müjdeyi A Haber canlı yayınında açıkladı. Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyle ilgili Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de keşfetti. Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi. İşte Başkan Erdooğan'ın o tarihi sözleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi müjdeyi A Haber canlı yayınında açıkladı.

Aziz milletim, evet sevincimizi hep birlikte yaşamak için müjdemizi paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Yeni doğal gaz keşifleri kuvvetle muhtemel. Bu rezerv sadece bir parçasıdır. Devamı da en kısa sürede inşallah gelecektir.

Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayınında açıkladı
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