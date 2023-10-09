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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Emekli maaşı düzenlemesine son dokunuş…

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Giriş: 09.10.2023 09:18
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (9 Ekim 2023) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Kritik Kabine’de emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi beklenmekte. Ayrıca ekonomideki gelişmeler de bütün yönleriyle masaya yatırılacak. Diğer yandan toplantıdaki bir başka mesele ise İsrail ve Filistin arasındaki artan çatışmalar olacak.
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