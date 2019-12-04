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04.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. İngiltere'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından görüştü ve iki liderin temasları yarım saat sürdü.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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