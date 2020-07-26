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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan önemli görüşme

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Giriş: 26.07.2020 17:38
Güncelleme:26.07.2020 17:39
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MAHMUD ABBAS'TAN TEBRİK

Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur." açıklaması yapıldı.

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