Başkan Erdoğan canlı yayında koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi

Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşının ülkemizde uygulamayı planlandığını ifade etti. Yerli aşının ise bahar aylarından itibaren kullanılacağını söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi;

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla dikkat ve hassasiyet bekliyorum.