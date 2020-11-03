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Son dakika: Başkan Erdoğan 81 ilde geçerli olacak yeni Covid-19 tedbirlerini tek tek açıkladı

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Giriş: 03.11.2020 19:55
Güncelleme:03.11.2020 20:29
Son dakika haberleri... Kabine toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre;

Başkan Erdoğan 81 ilde uygulanacak olan yeni tip koronavirüs tedbirlleri canlı yayında açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri;

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını ev ziyaretini mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum.

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