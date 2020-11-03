Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde Avrupa'da artışa geçen yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, güçlü sağlık alt yapımız nedeniyle ciddi sorunlar yaşmadığını günlük hasta sayılarının yönetilebilir bir seviyede olduğunu ifade etti. Vatandaşları TMM (temizlik, maske ve mesaje) kurallarına uyma konusunda uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Avrupa'da artışa geçen yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, güçlü sağlık alt yapımız nedeniyle ciddi sorunlar yaşmadığını günlük hasta sayılarının yönetilebilir bir seviyede olduğunu ifade etti. Vatandaşları TMM (temizlik, maske ve mesaje) kurallarına uyma konusunda uyardı.