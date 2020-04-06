Son dakika! Başkan Erdoğan: Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye 45 günde iki hastane kurulacak Video

Son dakika haberi; Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan İstanbul'da 45 gün içerisinden iki yeni hastanenin kurulacağını duyurdu. Peki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kurulması planlanan hastaneler nerelere kurulacak? Kapasitelerini ne kadar olacak? İstanbul'a kurulması planlanan hastaneler ne zaman hizmete alınacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kabinenin 26. toplantısını az önce tamamladıklarını, bu toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini söyledi.

45 GÜN SONRA HASTANELER HİZMETE ALINACAK

Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, ortaya çıkan her gelişmenin karşılarındaki tehdidin büyüklüğünü ve aldıkları tedbirlere uyulmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya onları hastalığı bulaşanların veya onlara bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması, bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik."