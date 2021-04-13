Son dakika! Başkan Erdoğan alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 40 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri tek tek canlı yayında açıkladı. Tedbiriler yarın (14 Nisan 2020) itibariyle başlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamuoyunun merakla beklediği konularda açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye, salgının sağlık boyutunu başarı ile yürüttüğü gibi alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmada da ülkeler arasında önemli bir yer alıyor.

Her fırsatta tedbirleri gevşeterek normalleşme sürecini başlatıyoruz. Toplamda aşılamada 19 milyonu bulan rakamla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.

Son dönemde, bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda çoğu Ramazan ayı ile başlayacak bir dizi tedbiri paylaşmıştık. Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutları ile yeniden değerlendirdik.

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.

İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.