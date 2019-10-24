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24.10.2019

Son dakika... Başkan Erdoğan AB'ye resti çekti: Gerekirse...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır." dedi.

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