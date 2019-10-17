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17.10.2019

Son dakika... Başkan Erdoğan ABD'nin iki numaralı ismi Mike Pence'yi kabul etti İşte ilk kareler|Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki Suriye konusunu içeren kritik görüşme başladı. Erdoğan, ABD'nin iki numaralı ismini Beştepe'de kabul etti. İşte kritik görüşmeden ilk kareler...

Başkan 'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, kapsamında atılacak adımlar, konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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