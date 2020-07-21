Son dakika: Başkan Erdoğan '200 yılı bulan demokrasi arayışımızda...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda milletimiz tarafından hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Cumhuriyetin özüne uygun bu yönetim sisteminin sahibi milletimizin kendisidir. 24 Haziran seçimlerinde şahsımız yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığına layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.