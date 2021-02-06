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Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

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Giriş: 06.02.2021 12:20
Güncelleme:06.02.2021 12:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. İşte 11 üniversiteye atanan rektörler...
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