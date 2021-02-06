Son dakika: Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. İşte 11 üniversiteye atanan rektörler...