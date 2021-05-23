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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş: 23.05.2021 16:13
Güncelleme:23.05.2021 16:13
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerle sıcak temas sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ |Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NreITkpHBa

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2021
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