Bakan Varank duyurdu! Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.