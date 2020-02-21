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21.02.2020
Bakan Varank duyurdu! Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indiriliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.
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