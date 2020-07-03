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Son dakika: Bakan Koca 3 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı |Video

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Giriş: 03.07.2020 20:13
Güncelleme:03.07.2020 20:13
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 Temmuz Cuma gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, bugün 52.141 kişiye test yapıldığını ve 1.172 yeni vaka testip edildiğini duyurdu. 19 kişinin hayatını kaybetesiyle birlikte pandemi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 5.186'ya yükseldi. Bakan Koca son 1 haftaya ait dikkat çekici verileride sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaştı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 Temmuz Cuma gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, bugün 52.141 kişiye test yapıldığını ve 1.172 yeni vaka testip edildiğini duyurdu. 19 kişinin hayatını kaybetesiyle birlikte pandemi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 5.186'ya yükseldi.

Bakan Koca son 1 haftaya ait dikkat çekici verileride sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadelerine yer verdi.

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