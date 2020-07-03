Bilim Kurulu Üyesi canlı yayında uyardı: Endişe verici

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer 3 Temmuz koronavirüs verilerini A Haber'e değerlendirdi |Video

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Giriş: 03.07.2020 22:32
Güncelleme:03.07.2020 22:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada hesabı üzerinden 3 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki bugün açıklanan veriler ne anlama geliyor? Türkiye koronavirüsle mücadelede hangi konumda? Tüm bu sorulara Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Tezer, yoğun bakımdaki hasta sayındaki sürekli artışın ise endişe verici olduğunu ifade etti ve vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca'nın 3 Temmuz Cuma gününe ait açıkladı koronavirüs verileri ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Tezer, yoğun bakındaki hasta sayılarındaki artışa dikkat çekti. Salgın başındaki gibi yüzlü rakamlarla değil ama onlu rakamlarla artışın sürdüğünü bununda endişe verici olduğunu ifade etti. Restoranlardaki masaların çok yakın olması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar, taziye evlerindeki yoğunluklar, düğün-nişan ve asker uğurlamalarındaki temasların çok riskli olduğu konusunda uyaran Tezer, koronavirüsün temasla bulaştığının akıldan çıkarılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Son dakika: Bakan Koca 3 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı |Video BAKAN KOCA 3 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞTI |VİDEO

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