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Son dakika: Bakan Koca 17 Temmuz koronavirüs verilerini açıkladı! Vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu?

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Giriş: 17.07.2020 20:49
Güncelleme:17.07.2020 20:51
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 18 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Bakan Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verdi. Son 24 saatin koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıklayan Bakan Koca, uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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