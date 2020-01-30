Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan vekilin provokasyonuna sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı...javascript:;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli." sözleriyle çok sert yanıt verdi. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında anlatıtı.