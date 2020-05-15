Son dakika! Bakan canlı yayında açıkladı! Koronavirüs aşısı için hayvanlar üzerindeki çalışmalara başlıyoruz |Video

Son dakika haberi; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız." dedi.



"VİRÜSÜN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE ATIK SUDA DA İZ BULDUK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık bünyesindeki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, hayvanlar üzerindeki çalışmanın başarılı olması durumunda aşı prototipinin üretileceğini açıkldı. Pakdemirli, ayrıca atık suda virüs takibi konusunda, "Virüsün yoğun olduğu yerlerde atık suda da iz bulduk" dedi.

BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE...



"HAYVANLARDA DA AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Virüsün izolasyonu ve çoğaltılması önemli. Bir balık düşünün, balığı kılçığından ayırmak gibi bir şey. Akabinde de inaktivasyonunu yapıyorsunuz. Virüsü öldürmüyorsunuz ama askerin elindeki tüfeği elinden alıyorsunuz. Artık laboratuvar ortamında çalışmalara müsait hale geliyor.

Hayvanlarda da aşı çalışmalarına başlayacağız. Hayvanlara da acımıyor musunuz diyebilir hayvanseverler. Virüs inaktive olduğu için hayvan sağlığına aykırı bir iş yapmıyoruz. Bu çalışma toplamda eylüle kadar sürecek ve ilerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak. Bizim enstitülerimiz çok takdire şayan, iyi işler çıkaran enstitüler.



"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNİN ÖNÜNDEYİZ"

İster istemez dünyada bir yarış var. Bu yarışın adı bir an evvel bu işin tedavisinin bulunması yönünde. Türkiye'de de farklı farklı disiplinlerde çalışmalar var. Biz Sağlık Bakanlığımız ile koordine çalışıyoruz ama diğer tüm kuruluşlara bilgi birikimimizin açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. En yakın zamanda inşallah gelişmelerle ilgili sizlere de ekstra bilgi sağlıyor olacağız. Dünyanın birçok ülkesinin önünde olduğumuzu da söyleyebilirim.