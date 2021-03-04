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Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar helikopter kazasının yaşandığı Bitlis'te...

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Giriş: 04.03.2021 22:25
Güncelleme:04.03.2021 22:47
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları 11 askerin şehit düştüğü bölgeye intikal etti. Bakan Akar ve komutanlar kazanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunacak. Bölgeden ilk görüntüler...

Askeri helikopter kaza kırıma uğradı 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Elazığ'a geldi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düşmüş aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Akar'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ümit Dündar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

"Başımız sağolsun" diyen Bakan Akar, daha sonra beraberindeki heyetle havalimanından çıkarak 8. Kolordu Komutanlığına geçti. Burada yapılacak değerlendirme sonrasında heyetin programının belli olacağı öğrenildi.

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