Son dakika: Pençe-Kartal operasyonuyla ilgili flaş açıklama: 81 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."