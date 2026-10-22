Berat Albayrak'a itibar suikastının arkasında kim var? "Çünkü birilerinin içeride, dışarıda hortumları kesiliyor"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 2020 yılında aktif siyaseti bırakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan organize itibar suikastları ve fon soruşturması üzerinden yürütülen algı operasyonlarına ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Berat Albayrak'ın bakanlığı dönemindeki hizmetlerini hatırlatan Erdem şöyle konuştu: "Sayın Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı döneme bir dönelim. Pandemi var. Türkiye ekonomisine Hong Kong'dan, Londra'dan Türk lirası biriktirilerek buradaki dolara saldırılar yapılıyordu. Bütün bunların önünü kesmiş, o hortumları yok etmiş, birilerini çok rahatsız etmiş. Yurt dışındaki altınlarımızı —ki 800 tona yakınını şu anda Almanya da Fransa da getirmeye çalışıyor— o dönemde Türkiye'ye getirmiş. Bugün dünyanın her yerinde petrol arıyoruz. Gabar'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de petrol buluyoruz, doğal gaz buluyoruz. Bütün bunların altyapısını oluşturmuş, o milli gemileri yaptırmış ve Türkiye'nin enerji politikalarının vizyonunu geliştirmiş bir Albayrak elbette hedefte olacak. Çünkü birilerinin içeride, dışarıda hortumları kesiliyor."