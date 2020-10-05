Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır, acildir” dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Nehçıvan'ın Azerbaycan'a bağlanması mümkün mü? Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında açıkladı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır, acildir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Nehçıvan'ın Azerbaycan'a bağlanması mümkün mü? Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında açıkladı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.