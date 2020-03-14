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14.03.2020

Son dakika: Bağdat'tan İstanbul'a 'korsan' uçak! Yolcular karantinaya alındı... | Video

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan yolcu uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile havalimanından çıkarıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi. Türkiye'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a gelen uçağın inişine izin verilmedi. Uçak, Ankara'ya yönlendirildi.

"BAKANLIK KORSAN UÇUŞ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"
Bir yolcu 3 saattir uçakta mahsur kaldıklarını belirterek "Bağdat'tan İstanbul'a gidecektik. Irak'a ait uçak firması 'İstanbul'dan onay bekliyoruz' dediler. Daha sonra 'onay geldi' diyerek kalktık. Uçak inince İstanbul'da indiğimizi sandık ama Ankara'da inmiş. Mürettebat 'İstanbul'a inişe izin verilmediği için Ankara'da indik' dedi. Çok şaşırdık. Uçak ablukaya alındı. Bakanlık korsan uçuş olduğunu söylemiş. Uçaktaki herkes Türkiye vatandaşı. Polisler şuan dışarıda anons geçiyor 'Korsan uçuş, izin veremiyoruz. Geri dönmeniz gerekir' diyor. 3 saattir burada mahsur kaldık. Ailemizden uzak kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI
Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

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