18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.12.2019

Son dakika: Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi Osmaniye'de yakalandı |Video

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı. Olayla ilgili detayları a haber muhabiri canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı
İstanbul Boğazı'nda 27 gün boyunca sönmeyen yangın!
İstanbul Boğazı'nda 27 gün boyunca sönmeyen yangın!
Kıran 8 terör operasyonundan sıcak görüntüler
Kıran 8 terör operasyonundan sıcak görüntüler
CHP'nin cami rahatsızlığı!
CHP'nin cami rahatsızlığı!
Uludağ'dan acı haber! Bir ceset bulundu
Uludağ'dan acı haber! Bir ceset bulundu
İyi Partili Türkkan'a şehit babasından tepki!
İyi Partili Türkkan'a şehit babasından tepki!
Adalet Bakanlığı 'Kadına karşı şiddet' genelgesi yayınlandı
Adalet Bakanlığı 'Kadına karşı şiddet' genelgesi yayınlandı
İyi Partili Türkkan'dan geri adım!
İyi Partili Türkkan'dan geri adım!
KKTC uçağında bomba paniği!
KKTC uçağında bomba paniği!
Seninleyiz Reis Erdoğan'a Malezya'da sevgi seli
"Seninleyiz Reis" Erdoğan'a Malezya'da sevgi seli
Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
Erdoğan, kritik zirve için Malezya'ya ulaştı
Erdoğan, kritik zirve için Malezya'ya ulaştı
Daha Fazla Video Göster