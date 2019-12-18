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18.12.2019
Son dakika: Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi Osmaniye'de yakalandı |Video
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı. Olayla ilgili detayları a haber muhabiri canlı yayında anlattı.
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