Son dakika: Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi Osmaniye'de yakalandı |Video

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri El-Bağdadi'ye bağlı olan, eylem talimatlarını bizzat kendisinden olan örgütün hücre sorumlularından olduğu kaydedilen Hüseyin El Hasan ile birlikte 6 DEAŞ militanı Osmaniye'de Jandarma'nın yaptığı operasyonla yakalandı. Olayla ilgili detayları a haber muhabiri canlı yayında anlattı.