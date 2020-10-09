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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı.-
Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
-Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.
- İki S-300 füze savunma sistemi yok edildi.
- Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur.
- Erivan'ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz.
- Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır
- Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.
- Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik.
- Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.
- Biz isteriz ki kan dökülmesin, çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır.
- Paşinyan demişti ki "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?"
- Kendi ülkesini dünyada bu kadar rezil eden başka bir lider yoktur.
- Bizim muharebemiz mülki vatandaşlarla değil. Biz ne edeceğimizi iyi biliyoruz.
- Onların dersini vermeseydik, toprakları vermeyeceklerdi. Biz zorladık onları. Oturuyorlar sıçan gibi. Hani senin kahramanlığın?
- Ya barış ya savaş yoluyla, topraklarımızı alacağız. Ermenistan'a bir şans veriyoruz, biz barış yolunu seçmek istiyoruz.
- Ermenistan'a diz çöktürdük.