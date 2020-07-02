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Dünyanın izlediği duruşma sona erdi! Ayasofya ibadete açılacak mı? Duruşmanın 15 dakika sürmesi ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de yanıtladı |Video

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Giriş: 02.07.2020 13:46
Güncelleme:02.07.2020 13:54
Son dakika haberi... Dünyanın izlediği duruşma sona erdi! Ayasofya ibadete açılacak mı? Duruşmanın 15 dakika sürmesi ne anlama geliyor? Duruşmanın detaylarını ve Ayasofya'nın camii statüsü kazanması ile ilgili hukuksal süreci değerlendiren Avukat Yasin Şamlı çarpıcı ifadeler kullandı. Şamlı, Fatih'in bedeli mukabilinde Ayasofya'yı alarak vakfa devrettiğini söyledi, "Burası o vakfın özel mülkiyeti. Kamu mülkiyeti değil. Buranın müze yapılması falan hepsi hukuka aykırı." dedi. Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise tarihsel değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Dünyanın izlediği duruşma sona erdi! Ayasofya ibadete açılacak mı? Duruşmanın 15 dakika sürmesi ne anlama geliyor? Duruşmanın detaylarını ve Ayasofya'nın camii statüsü kazanması ile ilgili hukuksal süreci değerlendiren Avukat Yasin Şamlı çarpıcı ifadeler kullandı. Şamlı, Fatih'in bedeli mukabilinde Ayasofya'yı alarak vakfa devrettiğini söyledi, "Burası o vakfın özel mülkiyeti. Kamu mülkiyeti değil. Buranın müze yapılması falan hepsi hukuka aykırı." dedi. Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise tarihsel değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya için tarihi kararın verileceği duruşma bugün gerçekleşti. Danıştay'daki duruşma 15 dakikada tamamlandı. Birçok kişi duruşmanın kısa sürmesinin nedenini merak ederken A Haber'e konuşan Avukat Yasin Şamlı, "Duruşmanın süresinin 15 dakika olması benim için sürpriz değil." dedi.

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"15 DAKİKA OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Danıştay'daki duruşmanın kısa sürmesine değinen Şamlı, şu ifadeleri kullandı:

Duruşmanın süresinin 15 dakika olması benim için sürpriz değil. Bu Danıştay'da yapılan bir duruşma, beyanlar daha önce yazılı olarak veriliyor. Daha önceden bunları inceliyorlar. Taraflara ilave sözlü bir savunma ya da ifade etme süresi veriliyor. Sürenin kısa olması çok sürpriz değil.

KARAR 15 GÜNDEN ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Danıştay'ın kararı 15 günden erken açıklayıp açıklamayacağına dair soruya yanıt veren Şamlı, "Benim kanaatim şudur, kamuoyunda tartışılacak bir karar olduğu için gerekçe ile açıklamak isteyebilirler." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YETERLİ OLUR MU?

"Olumsuz bir karar durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yeterli mi?" sorusuna yanıt veren Şamlı şu ifadeleri kullandı:

Yeterlidir. Mahkemenin cami statüsünü kabul etmesi hukuka göre daha uygun olur. Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiği zaman egemenlik hakkını kullanarak burası benim demiyor. Bedeli karşılığında satın alıp vakfa devrediyor. Burası o vakfın özel mülkiyeti. Kamu mülkiyeti değil. Buranın müze yapılması falan hepsi hukuka aykırı. Mülkiyet ile birlikte egemenlik hakkı da devreye giriyor. ABD, Yunanistan'ın falan bir şeye söylemeye hakkı yok.

"ATATÜRK'ÜN İMZASI OLUP OLMAMASI İŞİN ÖZÜNÜ DEĞİŞTİRMEZ"

Atatürk'ün imzasının sahte ya da gerçek olmasının önemli olmadığını ifade eden Şamlı şöyle konuştu:

Bu imzanın Mustafa Kemal Atatürk'e ait olup olmaması işin özünü değiştirmez. Herkes hukuk önünde eşittir. Benim şahsi kanaatim, Mustafa Kemal'in bilgisi olmadan bunun yapılması çok mümkün görünmüyor. İmzanın gerçek olup olmaması hakkın tespiti için hiç önemli değil.

Danıştaydaki Ayasofya duruşması bitti! Karar 15 gün içerinde açıklanacak DANIŞTAY'DAKİ AYASOFYA DURUŞMASI BİTTİ! KARAR 15 GÜN İÇERİNDE AÇIKLANACAK

"MABED OLMASI HRİSTİYANLAR İÇİN DE, MÜSLÜMANLAR İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Ayasofya'nın ibadete açılmasının önemine değinen Şamlı, "Burasının mabed olarak devam etmesinin hristiyanlar açısından da Müslümanlar açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hristiyanların burayı yapmasındaki amaç ne, mabed olsun, ibadet edilsin. Allah'a ibadet için yapılan mabedlerin amacına uygun olarak kullanılması gerekir. Hangi din tarafından yapılırsa yapılsın." diye konuştu.

Danıştaydaki Ayasofya duruşması bitti! Karar 15 gün içerinde açıklanacak DANIŞTAY'DAKİ AYASOFYA DURUŞMASI BİTTİ! KARAR 15 GÜN İÇERİNDE AÇIKLANACAK
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