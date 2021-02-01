Son dakika: Aşılanan sayısı 2 milyonu geçti | Türkiye Aşı Tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...