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Son dakika: Aşılanan sayısı 2 milyonu geçti | Türkiye Aşı Tablosu

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Giriş: 01.02.2021 10:24
Güncelleme:01.02.2021 10:31
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...

Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Türkiyede kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip sayfası SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU? | SAĞLIK BAKANLIĞI ANLIK AŞI TAKİP SAYFASI
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