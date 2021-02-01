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Son dakika: Aşılanan sayısı 2 milyonu geçti | Türkiye Aşı Tablosu
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı. İşte il il koronavirüs aşısı olan kişi sayısı...