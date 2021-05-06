Son dakika: Aşılamaya bayram düzenlemesi! Aile Sağlığı Merkezleri açık olacak mı?

Son dakika haberi... 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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