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Son dakika: Aşılamaya bayram düzenlemesi! Aile Sağlığı Merkezleri açık olacak mı?

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 15:11
Güncelleme:06.05.2021 15:15
Son dakika haberi... 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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Aşılamaya bayram düzenlemesi
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