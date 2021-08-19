21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Aşı olmamış öğretmenler ve personellerden PCR test istenecek mi? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, 5 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.