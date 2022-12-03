SON DAKİKA... ASGARİ ÜCRET | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Taraflar ne istiyor? Belirlenen rakam ne kadar? Asgari ücrette zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücrette kim ne diyor? "Büyük Zam" yolda mı? 2023 yılı asgari ücret için hangi zam senaryoları çiziliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.

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