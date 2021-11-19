SON DAKİKA! Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Yaralı var mı? Vali Vasip Şahin A Haber canlı yayınında açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesi’ndeki bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Vali Vasip Şahin patlamanın nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi :Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkin A Haber canlı yayınından açıklamalarda bulundu.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKINTISI

İlk bulgulara göre patlamanın LPG kaynaklı gaz sıkışmasından dolayı gerçekleştiğini ifade eden Şahin, 6 kişinin yaralandığını 1 kişinin ise durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şahin, yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu bilgisini ise doğruladı.