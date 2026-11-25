ANALİZ Büyük sıfırlama mı başlıyor? Avrupa neden stok çağrısı yaptı?

Washington'dan Pekin'e, Moskova'dan Brüksel'e küresel dengeler yeniden şekilleniyor. Avrupa'nın 72 saatlik gıda ve su stoku çağrısı, savaşlar ve ekonomik sarsıntılarla büyüyen kriz endişelerini artırdı. Peki, yeni dünya düzeninin perde arkasında neler yaşanıyor? Büyük sıfırlama mı başlıyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, küresel gelişmelerin şifrelerini mercek altına aldı.