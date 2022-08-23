Son dakika: AK Parti’de önemli toplantı! Gündeminde ne var?

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile görüşecek. Toplantının gündemi ne? Ayrıntıları A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sürpriz bir toplantı olduğunu söyleyelim. Başkan Erdoğan'ın da planlı gündeminde bu toplantı yer almıyordu.

Anlık olarak gelişen bir toplantı olduğu ifade ediliyor. Başkan Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir görüşmesi olacaktı. Saat 17'de başlayacaktı. Saat 14'te içinde bulunduğumuz saatte AK Parti'de olağanüstü bir toplantı planlandı. İçinde elbette ki seçim hazırlıkları da olduğu ifade ediliyor ancak toplantının geneline dair henüz bir bilgi alabilmiş değiliz.

Katılımcılara bakacak olduğumuzda seçim işleri başkanlarının da bulunacak olması sebebiyle bir seçim hazırlığının değerlendirilecek olduğu tahmin ediliyor. Kapsam içerisinde Mehmet Muş'un da katılıyor olması acaba ekonomi ağırlıklı bir toplantı olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.

AÇIKLAMA OLACAK MI?

Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapılması beklenmiyor ancak olursa eğer bir açıklama gelişebilirse bu kez de gözler aslında Ömer Çelik de olacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisi de toplantıya katılacak kişiler arasında yer alıyor.

KİMLER KATILACAK?

Bizim ulaştığımız bilgiler arasında Hayati Yazıcı, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Erkan Kandemir yine bu toplantıya katılan isimler.

Her ne kadar format itibarıyla bir MYK toplantısına benziyor olsa da yetkililer bunun bir MYK toplantısı olmadığını ifade ediyor. Ancak kapsam ve içerik henüz bizlerle paylaşılmadı. Bizler de bu kapsamda seçim hazırlıklarının gözden geçirildiğini bu noktada bir koordinasyon toplantısı olduğunu en azından şimdilik ifade edebiliriz.