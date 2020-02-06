Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ, AP, Pegasus açıklaması (VİDEO)

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulunuyor. AP toplantısına PKK'lıların katılması hakkında Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi. Öte yandan İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları hakkında ise Çelik, "TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalar yaptı. Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



PEGASUS'A AİT UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASI



Çeklik, "Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.



AP TOPLANTISINA PKK'LILARIN KATILMASI

Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır. AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir. AP yine delik deşik hale gelmiştir." dedi.

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. (Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.



İLKER BAŞBUĞ'UN FETÖ AÇIKLAMASI



Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyurusunda bulunacaklar. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Dolayısıyla arkadaşlarımız buna güçlü karşılık verecekler.



Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir.

Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük.

Fakat bu son durumda farklı bir durum var. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş yüce meclisi hedef gösteriyor.

Sürekli kendisinin mağdur olduğunu söyleyip beraber çalıştığı başbakana nasıl akıl verdiğini ifşa eden bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Yapılan yüksek iradeye bir saldırıdır.

TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa teklifi nedeniyle kimse FETÖ'nün yanına yazamaz. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.