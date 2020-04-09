09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi... | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi... | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi “Türkiye’nin Balkanlar’da artan nüfuzunu engellemek gerekir” derdi. Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden AB ülkelerine corona virüs ile mücadele kapsamında çok sert "yardım eleştirisi"nde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'LA TARİHİ BAĞLARINI BİLMEYEN BİR SİYASİ..."

Çelik, "Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi "Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir" derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." sözlerini Twitter'dan paylaşarak mesaj verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye’nin tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi...
"Türkiye’nin tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi..."
Erdoğan duyurmuştu! Çalışmalar görüntülendi
Erdoğan duyurmuştu! Çalışmalar görüntülendi
Çin'de son durum ne? Salgın atlatıldı ama...
Çin'de son durum ne? Salgın atlatıldı ama...
Özel hastaneler vakalardan ücret isteyemeyecek
Özel hastaneler vakalardan ücret isteyemeyecek
O hastane yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı
O hastane yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı
ABD'de sağlık sistemi yerle bir oldu! Koronaya yakalanan doktorlar...
ABD'de sağlık sistemi yerle bir oldu! Koronaya yakalanan doktorlar...
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor!
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor!
Koronavirüsü yenen Dr. Gülseren Sağcan hastalık sürecini A Haber’e anlattı
Koronavirüsü yenen Dr. Gülseren Sağcan hastalık sürecini A Haber’e anlattı
Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz
"Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz"
Kovid-19 aşısı ne zaman bulunacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı
Kovid-19 aşısı ne zaman bulunacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı
Başkan Erdoğan'ın mektubu teslim edildi
Başkan Erdoğan'ın mektubu teslim edildi
Aşı geliştirmede kritik aşama Türk bilim insanları...
Aşı geliştirmede kritik aşama Türk bilim insanları...
Daha Fazla Video Göster