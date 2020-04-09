Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi... | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi “Türkiye’nin Balkanlar’da artan nüfuzunu engellemek gerekir” derdi. Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar’ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden AB ülkelerine corona virüs ile mücadele kapsamında çok sert "yardım eleştirisi"nde bulundu.Çelik, "Çok kez duymuşumdur. AB bünyesinde pekçok siyasetçi "Türkiye'nin Balkanlar'da artan nüfuzunu engellemek gerekir" derdi. Türkiye'nin Balkanlar'la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi cehaletle konuşurlardı. Şimdi ise Balkanlar'ı kendi haline terkettiler. Türkiye ise orda." sözlerini Twitter'dan paylaşarak mesaj verdi.