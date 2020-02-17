BİZE ULAŞIN
17.02.2020
Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 18.05'te toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.