11 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Şen, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.