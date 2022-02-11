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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 11.02.2022 23:21
Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Şen, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar
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