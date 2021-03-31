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Son dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

A Haber
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Giriş: 31.03.2021 14:32
Güncelleme:31.03.2021 14:39
Son dakika haberi...Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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