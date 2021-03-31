- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı
Son dakika haberi...Adana Valiliği otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Mardin'de yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.