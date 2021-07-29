Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınları hakkında, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi. Son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktarıdı.

SON DAKİKA HABERİ: İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınlarında sabotaj var mı? Sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınları hakkında, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" ifadelerine yer verdi.