28 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika: ABD ile F-35 görüşmeleri | MSB: Müzakerelere devam kararı alındı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından ABD ile devam F-35 görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.” ifadelerini kullandı.