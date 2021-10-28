Son dakika: ABD ile F-35 görüşmeleri | MSB: Müzakerelere devam kararı alındı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından ABD ile devam F-35 görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN