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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler
Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı.
Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı.