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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 17:10
Güncelleme:12.01.2021 17:18
Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı.

Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler SON DAKİKA: A HABER EKİBİ OPERASYON BÖLGESİNDE! EREN-1 OPERASYONU'NDAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER
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