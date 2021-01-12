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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı. Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 17:19
Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor. Son olarak, Jandarma, Emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla eren operasyonları başlatıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adını şehit Eren Bülbül'den alan operasyonda, Malazgirt savaşına ithafen bin 71 personel görev alıyor.
A HABER EKİBİ OPERASYON BÖLGESİNDE
Bölgeden son gelişmeleri A Haber'e özel görüntülerle A Haber muhabiri Özkan Özcan Ağrı Tendürek'ten aktardı.