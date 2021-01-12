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Haberler Galeri Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

Son dakika haberi... A Haber ekibi Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler terör inlerine bomba yağdırdı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan sıcak bölgeden aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 17:19
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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor. Son olarak, Jandarma, Emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla eren operasyonları başlatıldı.

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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

Adını şehit Eren Bülbül'den alan operasyonda, Malazgirt savaşına ithafen bin 71 personel görev alıyor.

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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

A HABER EKİBİ OPERASYON BÖLGESİNDE

Bölgeden son gelişmeleri A Haber'e özel görüntülerle A Haber muhabiri Özkan Özcan Ağrı Tendürek'ten aktardı.

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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler

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Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler