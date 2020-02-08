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08.02.2020
Son dakika: 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı Pegasus uçağının enkazı kaldırılıyor |Video
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan ve 3 parçaya ayrılan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi de yaralanmıştı. Uçağın enkazı, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin incelemelerinin ardından kaldırılma işlemlerine başlandı. Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan ve 3 parçaya ayrılan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi de yaralanmıştı. Uçağın enkazı, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin incelemelerinin ardından kaldırılma işlemlerine başlandı.
Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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