Son dakika: 3 kişinin öldüğü 180 kişinin yaralandığı Pegasus uçağının enkazı kaldırılıyor |Video

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan ve 3 parçaya ayrılan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi de yaralanmıştı. Uçağın enkazı, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin incelemelerinin ardından kaldırılma işlemlerine başlandı. Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan ve 3 parçaya ayrılan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetmiş 180 kişi de yaralanmıştı. Uçağın enkazı, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyetin incelemelerinin ardından kaldırılma işlemlerine başlandı.

Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.