Son dakika: 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi.... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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