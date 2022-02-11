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Son dakika: 29 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 11.02.2022 11:11
Son dakika haberi.... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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29 PKK’lı etkisiz hale getirildi
29 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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